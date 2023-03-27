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В Федерации бокса России поблагодарили IBF за выступление с флагом и гимном

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко поделилась эмоциями после выступления национальной сборной на чемпионате мира с флагом и гимном.

«Нам было непросто, некоторый период мы оставались без международных соревнований, это сказалось на нашей сборной. Мы собрали всю коллекцию, у нас есть золото, серебро, бронза. Что касается гимна России, он нужен был всем нам. И он прозвучал, мы плакали, когда гимн играл. В аэропорту тоже его включили, мы снова рыдали, это были слезы радости и грусти одновременно. Но нам предстоят еще много работы, нужно все проанализировать и двигаться впереди. Выражаю благодарность международной федерации бокса, выступление под гимном и флагом дорого стоит. Всем бы брать с этого пример», — сказала Кириенко.

Женская сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу. Первое место в медальном зачете заняла сборная Индии с 4 золотыми медалями, на второй строчке — Китай (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

Турнир проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

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