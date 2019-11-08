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Призовой фонд мужского чемпионата России по боксу составит 10 миллионов рублей

18:23

Мужской чемпионат России по боксу пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. На ринг выйдут 320 боксеров из 85 регионов страны и будут соревноваться в десяти весовых категориях.

— Хотел бы поблагодарить организаторов турнира и Федерацию бокса России, — отметил главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. — Этот чемпионат России является отборочным перед квалификацией на Олимпийские игры в Токио. В Самаре выступят все сильнейшие боксеры страны, в каждой из десяти весовых категориях выступят по 32 спортсмена. Уверен, что все пройдет на высшем уровне. А мы постараемся правильно и честно выбрать состав на Олимпийские игры.

— На этом чемпионате России призовой фонд составит 10 миллионов рублей на десять весовых категорий. Вознаграждение получат все призеры — заявил председатель правления Федерации бокса Самарской области Сергей Карев.

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