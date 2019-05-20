Представители AIBA встретились с комитетом по расследованию МОК

Международная ассоциация бокса (AIBA) провела встречу с комитетом по расследованию МОК, сообщает ТАСС. Стороны обсудили расследование деятельности AIBA, ассоциация предоставила информацию об усовершенствовани организации.

AIBA предоставила комитету информацию об усовершенствовании организации, которые внедрены для восстановления всех областей деятельности. Кроме того, AIBA ответила на вопросы специального комитета по расследованию МОК о финансах, управлении и судействе.

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, для этого МОК создал специальный комитет

МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.