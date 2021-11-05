Петровский утвержден чемпионом мира после отклоненного протеста Федерации бокса Армении
5 ноября, 23:49
Федерация бокса Армении подала протест на результат финального поединка чемпионата мира между Давитом Чалояном из Армении и россиянином Марком Петровским, сообщает ТАСС.
В пятницу Петровский победил Чалояна раздельным решением судей и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг. Протест армянской стороны был отклонен, Петровский утвержден чемпионом мира.
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