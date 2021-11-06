Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов поздравил Марка Петровского с победой в финале чемпионата мира в Белграде (Сербия).

«Поздравляю! Марк Петровский — молодой парень, скажем так, новое веяние в нашей сборной. Он показал характер в бою. В начале не совсем все получалось, но потом выровнял ход поединка. Это говорит о том, что у парня есть характер и желание побеждать в любой ситуации. Думаю, что его ждет большое будущее», — сказал Кудряшов «СЭ».

В пятницу Петровский победил армянина Давита Чалояна и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг. У России в супертяжеловесах не было золота со времен Александра Поветкина.