Георгий Кушиташвили: «Думаю, на Олимпиаде возьму золото»

Российский боксер Георгий Кушиташвили прокомментировал выход в финал чемпионата России в Самаре. В решающем бою в весе до 81 килограмма 16 ноября он встретится с Имамом Хатаевым.

«Неприятно, что я проиграл в четвертьфинале. И сейчас два таких крупных старта за короткий промежуток времени. Но это моя работа. После чемпионата мира я сделал выводы, которые в первую очередь касаются дисциплины. Плюс работаю с психологом. Но на сто процентов можно говорить, что Георгий Кушиташвили еще не все сказал на международной арене, я еще не все показал. Думаю, на Олимпиаде возьму золото», — сказал Кушиташвили.

Кушиташвили смог выйти в полуфинал только после рассмотрения протеста на четвертьфинальный поединок с Раджабом Раджабовым.

«Я тогда был уверен в своей победе, сразу подали протест. Я даже не переживал, и в гостинице уже узнал, что результат пересмотрели. Но неприятная интрига все-таки была. Что касается комментариев после этого боя, то его друзья, конечно, будут его поддерживать, а мои — меня. А беспристрастные болельщики бокса были больше за меня. Я все-такие некоторые комментарии почитал. И на полуфинал я вышел в нормально состоянии и выиграл», — добавил Кушиташвили. (Михаил Потапов)