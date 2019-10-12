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Далгатовой отказали в пересмотре результат полуфинала ЧМ, у россиянки — бронза

16:15

Технический делегат отказал россиянке Саадат Далгатовой в протесте на пересмотр результата полуфинального поединка на чемпионате мира, информирует РИА «Новости».

В субботу на турнире в Улан-Удэ Далгатова раздельным решением судей (2-3) проиграла Бусеназ Сурменели из Турции и стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 69 кг. После этого поединка российская сторона подала протест.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191012/1559708259.html

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