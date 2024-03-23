СБР опубликовал изменения в расписание чемпионата России в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал информацию о переносе гонок чемпионата России в Тюмени.

Ранее СБР отменил спринты и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные на 23 и 24 марта, в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба союза, эти гонки предварительно запланированы на утро понедельника, 25 марта, и вторника, 26 марта.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.