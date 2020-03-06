Поршнева победила в зачете масс-стартов в Кубке IBU, Сливко заняла третье место

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева победила в зачете масс-стартов Кубка IBU по итогам сезона-2019/20. В ее активе 124 очка.

Второе место — у шведки Ингелы Андерссон (95), на третьем месте еще одна россиянка, Виктория Сливко (92).

Кубок IBU. Зачет масс-стартов

Женщины

Итоговое положение

1. Анастасия Поршнева (Россия) — 124 очка

2. Ингела Андерссон (Швеция) — 95

3. Виктория Сливко (Россия) — 92

4. Полина Шевнина (Россия) — 92

5. Штефани Шерер (Германия) — 89

6. Марен Хаммершмидт (Германия) — 89

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 73

29. Ирина Старых (Россия) — 38

32. Ульяна Кайшева (Россия) — 32

43. Анна Никулина (Россия) — 23

47. Ирина Казакевич (Россия) — 20

58. Валерия Васнецова (Россия) — 11

63. Наталья Гербулова (Россия) — 8