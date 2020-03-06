Поршнева победила в зачете масс-стартов в Кубке IBU, Сливко заняла третье место
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева победила в зачете масс-стартов Кубка IBU по итогам сезона-2019/20. В ее активе 124 очка.
Второе место — у шведки Ингелы Андерссон (95), на третьем месте еще одна россиянка, Виктория Сливко (92).
Кубок IBU. Зачет масс-стартов
Женщины
Итоговое положение
1. Анастасия Поршнева (Россия) — 124 очка
2. Ингела Андерссон (Швеция) — 95
3. Виктория Сливко (Россия) — 92
4. Полина Шевнина (Россия) — 92
5. Штефани Шерер (Германия) — 89
6. Марен Хаммершмидт (Германия) — 89
12. Екатерина Глазырина (Россия) — 73
29. Ирина Старых (Россия) — 38
32. Ульяна Кайшева (Россия) — 32
43. Анна Никулина (Россия) — 23
47. Ирина Казакевич (Россия) — 20
58. Валерия Васнецова (Россия) — 11
63. Наталья Гербулова (Россия) — 8