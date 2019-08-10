Куклина хочет, чтобы Подчуфарова вернулась в сборную

Российская биатлонистка Лариса Куклина выразила надежду, что Ольга Подчуфарова сможет вернуться в биатлон. Победительница и призер этапов Кубка мира объявила о завершении карьеры в 2018 году. На днях она заявила, что готовится к новому сезону и попытается отобраться в сборные.

— Подготовка в этом году немного отличается от предыдущего сезона, все идет по плану и всего хватает вдоволь, - цитирует rusbiathlon.ru Куклину. - Устраивает полностью. Наш тренерский коллектив очень старается и создает благоприятную атмосферу для тренировок и работы. Что касается организации сборов, то в этом вопросе тоже все хорошо, по крайней мере меня на данный момент все устраивает.

— Что скажите про возобновление карьеры Ольги Подчуфаровой и Ольги Якушовой?

— А почему бы и нет?! Я бы очень хотела вновь увидеть Ольгу Подчуфарову в сборной! Она настоящий боец! Ей нужна была перезагрузка, отдых и новые эмоции. Чем черт не шутит. Пожелаю девушкам терпения, здоровья и удачи!