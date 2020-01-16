Эдуард Латыпов: «Мои лыжи были чуть хуже, поэтому взял у Логинова пару»

Россиянин Эдуард Латыпов объяснил, почему в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге бежал на лыжах, которые взял у Александра Логинова.

— Надо будет разбираться. Первый круг пытался начать быстрее, второй круг удалось продержаться, но на третьем подустал и не удалось поддержать темп, который взял, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Мы пробуем разные пары. Сегодня мои лыжи были чуть хуже, поэтому взял у Логинова пару.