Чемпионат России 2024: даты и место проведения с расписанием гонок
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 24 по 31 марта. В соревнованиях планируют принять участие более 150 биатлонистов предварительно из 25 регионов страны и Республики Беларусь.
В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно будет на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».
Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону-2024:
23 марта, суббота
09.00 — Спринт, мужчины
12.00 — Спринт, женщины
24 марта, воскресенье
09.00 — Гонка преследования, мужчины
12.00 — Гонка преследования, женщины
26 марта, вторник
09.00 — индивидуальная гонка, мужчины
12.00 — индивидуальная гонка, женщины
27 марта, среда
10.00 — одиночная смешанная эстафета (1ж+1м)
29 марта, пятница
10.00 — смешанная эстафета (2ж+2м)
30 марта, суббота
09.00 — эстафета, женщины
12.00 — масстарт, мужчины
31 марта, воскресенье
09.00 — масстарт, женщины
12.00 — эстафета, мужчины
Время начала соревнований — московское.
Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).