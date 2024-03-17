Чемпионат России 2024: даты и место проведения с расписанием гонок

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в марте

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 24 по 31 марта. В соревнованиях планируют принять участие более 150 биатлонистов предварительно из 25 регионов страны и Республики Беларусь.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно будет на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону-2024:

23 марта, суббота

09.00 — Спринт, мужчины

12.00 — Спринт, женщины

24 марта, воскресенье

09.00 — Гонка преследования, мужчины

12.00 — Гонка преследования, женщины

26 марта, вторник

09.00 — индивидуальная гонка, мужчины

12.00 — индивидуальная гонка, женщины

27 марта, среда

10.00 — одиночная смешанная эстафета (1ж+1м)

29 марта, пятница

10.00 — смешанная эстафета (2ж+2м)

30 марта, суббота

09.00 — эстафета, женщины

12.00 — масстарт, мужчины

31 марта, воскресенье

09.00 — масстарт, женщины

12.00 — эстафета, мужчины

Время начала соревнований — московское.

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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