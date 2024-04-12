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Сегодня, 12:42

Юрлова-Перхт — о спринте: «Кайфанула сегодня по максимуму»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала «СЭ» свое выступление в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Эти соревнования станут для нее последними в карьере.

— Последний спринт в карьере. Насколько кайфанула от него?

— Кайфанула сегодня по максимуму. Состояние не слишком хорошее. Переживала, что будет тяжело идти первую часть дистанции, которая все время в подъем. Как-то справилась.

— Довольна итогом?

— Если честно, довольна. Даже несмотря на промах, удалось поддержать этот уровень. И, несмотря на то что подготовка оставляет желать лучшего, показала для самой себе неплохое время.

— На дистанции не мелькали мысли, что, может быть, еще побегать?

— Нет! Нет! Однозначно!

— Есть понимание, с кем побежите в сингл-миксте?

— Я, надеюсь, что это будет Максим Цветков. Мы сделаем реванш, — сказала «СЭ» Юрлова-Перхт.

Биатлонистка завершила спринт на 16-м месте, отстав от чемпионки на 2 минуты 7,1 секунды, допустив 1 промах.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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