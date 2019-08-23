Российский биатлонист Александр Логинов эмоционально прокомментировал в Instagram ситуацию с неподписанием контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

— Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад, — написал Логинов. — Конечно, все хотят бегать — и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР — взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся — значит, у нас отношения не получились.

Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет. Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП.

Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга — значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?

Логинов не заключил договор на следующий сезон с СБР из-за разногласий по условиям контракта.