Тони Крокер: "Попадание в Евролигу – это очень хорошо, но наша задача взять трофей"

Защитник "Химок" Тони Крокер после выхода в финал Единой лиги ВТБ заявил, что целью команды является победа в турнире. В финальной серии подмосковной команде будет противостоять ЦСКА.

– Попадание в Евролигу – это очень хорошо, но наша задача взять трофей, – отметил защитник "Химок" Тони Крокер. – Понятно, что ЦСКА – фаворит, но мы должны дать бой. Наши болельщики заслужили увидеть настоящую борьбу в финальной серии.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр