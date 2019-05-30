Тони Крокер: "Попадание в Евролигу – это очень хорошо, но наша задача взять трофей"

Защитник "Химок" Тони Крокер после выхода в финал Единой лиги ВТБ заявил, что целью команды является победа в турнире. В финальной серии подмосковной команде будет противостоять ЦСКА.
– Попадание в Евролигу – это очень хорошо, но наша задача взять трофей, – отметил защитник "Химок" Тони Крокер. – Понятно, что ЦСКА – фаворит, но мы должны дать бой. Наши болельщики заслужили увидеть настоящую борьбу в финальной серии.
Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр
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https://iz.ru/883450/timur-ganeev/opravdannye-ozhidaniia-kurtinaitis-vyvel-khimki-v-final-edinoi-ligi
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