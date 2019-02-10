Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ

Защитник "Химок" Алексей Швед пропустит еще несколько недель.

Как информирует клубная пресс-служба, на основании проведенных контрольных обследований и снимков было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено. Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. Врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель.

Таким образом, 30-летний россиянин вынужденно пропустит ближайшие матчи "Химок", а также не сыграет на Матче звезд Единой лиги ВТБ (17 февраля).