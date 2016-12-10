23:18 10 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Мокин: "Сегодня победила защита"

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Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин считает, что его команде удалось обыграть "Калев" в матче Единой лиги ВТБ (90:63) благодаря победе. Также он отметил вклад Сергея Быкова, который недавно перебрался в саратовский коллектив.

– Сегодня победила защита, - цитирует пресс-служба лиги Мокина. - Мы детально разобрали особенности игры "Калева". Наши баскетболисты великолепно выполнили тренерскую установку и проявили самоотверженность в обороне, за что им большое спасибо. Благодаря хорошей игре в защите смогли набирать легкие очки в нападении.

С приходом Быкова внутри команды появилось больше уверенности. В лице Сергея мы получили опытного игрока, настоящего мастера. Почему Колюшкин вышел лишь за 4 минуты до конца встречи? Так сегодня сложилась игра. У нас было заиграно 10 игроков, при этом у всех шла игра. Причина только в этом. В редких матчах получается задействовать большее количество человек. Почему мало атаковали издали? Специально такой установки не было. Дело в том, что мы много атак проводили первым темпом, в быстрых переходах, которые завершали в основном бросками сверху или из-под кольца.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/debyut-bykova-vdohnovil-avtodor/

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