Сергей Мокин: "Сегодня победила защита"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин считает, что его команде удалось обыграть "Калев" в матче Единой лиги ВТБ (90:63) благодаря победе. Также он отметил вклад Сергея Быкова, который недавно перебрался в саратовский коллектив.

– Сегодня победила защита, - цитирует пресс-служба лиги Мокина. - Мы детально разобрали особенности игры "Калева". Наши баскетболисты великолепно выполнили тренерскую установку и проявили самоотверженность в обороне, за что им большое спасибо. Благодаря хорошей игре в защите смогли набирать легкие очки в нападении.

С приходом Быкова внутри команды появилось больше уверенности. В лице Сергея мы получили опытного игрока, настоящего мастера. Почему Колюшкин вышел лишь за 4 минуты до конца встречи? Так сегодня сложилась игра. У нас было заиграно 10 игроков, при этом у всех шла игра. Причина только в этом. В редких матчах получается задействовать большее количество человек. Почему мало атаковали издали? Специально такой установки не было. Дело в том, что мы много атак проводили первым темпом, в быстрых переходах, которые завершали в основном бросками сверху или из-под кольца.