Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин: «Важно, что Майк Джеймс вернулся»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о конфликте Майка Джеймса с Димитриссом Итудисом.

— У нас с Майком был разговор после его подписания. Я сказал ему одну хорошую американскую фразу — «плохая репутация приходит раньше тебя». Я сказал, что мы должны поработать, чтобы его репутация здесь была только хорошей. Майк непростой парень.

Почему Джеймс был отстранен от игры с «Басконией»? Случая никакого не было. Любой спортивный коллектив — набор амбициозных профессионалов. Чтобы настроить команду как оркестр, нужно время, усилия. Оркестр находится в состоянии настройки. У всех есть своя точка зрения. Это внутреннее дело клуба, мы ничего не комментировали.

У нас была непростая игра в Химках. После этого мы выиграли четыре матча подряд. Очень важно, что Майк вернулся, стал MVP тура в Евролиги, хорошо сыграл в Перми.

Из всех ситуаций — конфликтных, неконфликтных — надо стараться извлекать пользу. Я понимаю, что когда Майк не принял участия, было много вопросов о том, что он расторгает контракт, уедет Итудис, в ЦСКА кризис. Но результат на табло — четыре победы подряд.