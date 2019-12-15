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«Парма» подписала контракт с молодым российским защитником

17:37
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«Парма» подписала контракт с молодым российским защитником Тимофеем Якушиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Якушин является воспитанником московского баскетбола. Игрок имеет опыт выступления в составах сборных России по баскетболу U-16, U-18 и U-20 на чемпионате Европы.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://parmabasket.ru/news/5/69570/

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