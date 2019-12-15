«Парма» подписала контракт с молодым российским защитником Тимофеем Якушиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний Якушин является воспитанником московского баскетбола. Игрок имеет опыт выступления в составах сборных России по баскетболу U-16, U-18 и U-20 на чемпионате Европы.

БК «ПАРМА» подписал контракт с молодым российским защитником Тимофеем Якушиным (196 см, 22 года). ?



Подробности: https://t.co/b8bnAmGgax pic.twitter.com/d0nZt9Ksxm — Basketball club «PARMA» (@parmabasket) December 15, 2019

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