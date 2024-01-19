«Пари НН» обыграл «Локомотив-Кубань» и прервал серию из пяти поражений подряд в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» дома победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:74.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Девон Акун-Перселл, набравший 23 очка. У хозяев разыгрывающий Кейси Шеперд набрал 18 очков.

«Пари НН» прервал серию из пяти поражений подряд и с 6 победами в 23 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» (16 побед в 23 матчах) располагается на 4-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 76:74 (8:23, 27:19, 26:16, 15:16)

19 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».