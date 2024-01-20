«Астана» обыграла МБА и прервала серию из пяти поражений подряд
«Астана» дома обыграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:71.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Ройс Хэмм, набравший 28 очков.
«Астана» прервала серию из пяти поражений подряд.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — МБА (Москва) — 80:71 (21:26, 22:16, 17:15, 20:14)
А: Хэмм (28), Джонсон (23), Дэвис (13)
М: Лопатин (17), Минченко (11), Воронов (9)
20 января. Астана. «СК Велотрек».
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