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«Астана» обыграла МБА и прервала серию из пяти поражений подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Астана» дома обыграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:71.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Ройс Хэмм, набравший 28 очков.

«Астана» прервала серию из пяти поражений подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — МБА (Москва) — 80:71 (21:26, 22:16, 17:15, 20:14)

А: Хэмм (28), Джонсон (23), Дэвис (13)

М: Лопатин (17), Минченко (11), Воронов (9)

20 января. Астана. «СК Велотрек».

БК Астана
БК МБА
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