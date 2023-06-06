«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Ганькевичем

«Нижний Новгород» подписал контракт с российским форвардом Павлом Ганькевичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на четыре сезона.

Павел является младшим братом центрового «Нижнего Новгорода» Александра Ганькевича.

В прошлом сезоне 20-летний форвард выступал за молодежную и основную команды московской «Руны». В Единой молодежной лиге ВТБ он набирал в среднем 10,8 очка, 7,5 подбора, 1,3 передачи и 1,1 перехвата. С основой «Руны» Павел стал серебряным призером Суперлиги.