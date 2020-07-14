Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о своем отношении к критике в адрес новичка красно-синих, грузина Торнике Шенгелии.

— Если честно, поначалу не относился к критике в адрес Шенгелии серьезно, единичные нападки в интернете для публичных людей — дело обычное, — приводят «Известия» слова Ватутина. — У меня множество друзей из Грузии, один из них — Иосиф Апциаури, которому передаю большой привет, — помогал мне писать Токо эсэмэски на грузинском, когда мы вели переговоры. Прекрасно знаю, что подавляющее большинство соотечественников рады за своего капитана и желают ему всего самого доброго. Но когда на эту тему отрицательно высказалась президент страны, когда она поставила под сомнение свободу профессионального спортсмена в выборе места работы, это вызвало удивление. Причем не только у меня, но и у жителей Грузии. Как сказал Шенгелия, для него странно объяснять меру своего патриотизма.

Токо с первого дня переговоров было крайне важно наше согласие на его выступление за сборную страны, и это согласие от нас он получил. Мы в своей деятельности бесконечно далеки от политических мотивов, собираемся просто играть в баскетбол, радовать зрителей и побеждать. Ничего более. С огромным уважением отношусь к Грузии, ее истории, у нас уже играли Георгий Цинцадзе и Манучар Маркоишвили, поэтому ждем всех соотечественников Токо на наших матчах. Уверен, что тем, кто играет или болеет за ЦСКА, это никак не мешает быть патриотом Грузии. Грузия может и должна гордиться таким спортсменом, как Шенгелия.