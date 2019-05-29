Казань заинтересована в проведении Матча звезд Лиги ВТБ в следующем сезоне

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о шансы Казани принять Матч звезд лиги в следующем сезоне. Она отметила, что со стороны города есть огромная заинтересованность в проведении этого мероприятия.

Она также добавила, что лига примет решение позднее.

— По окончании февральского Матча звезд Единой лиги ВТБ в Москве говорилось, что следующий с большой вероятностью примет Казань. Можете сейчас подтвердить эту информацию?

— Подтвердить не могу, так как прямо сейчас идет плей-офф, и этот вопрос не актуален для Лиги, - приводит "Реальное время" слова Корстин. - При определении города проведения мы учитываем много факторов. Важна экономическая точка зрения. Мы хотим, чтобы расходы и доходы Матча звезд были сопоставимы. Это практически получилось у нас в прошлый раз в Москве. Поэтому от баланса этой финансовой составляющей будет зависеть очень много.

Нам нужны спонсоры, нам нужны активности с болельщиками. Нам нужна достаточно высокая покупательная способность людей, чтобы поставить высокую стоимость билетов, и понимание и уверенность, что их раскупят. Плюс важны логистика, интерес к игре в регионе, плюс мы делаем качественную телевизионную картинку. Вообще, нюансов достаточно. Нам предстоит многое проанализировать и принять окончательное решение, где пройдет следующее мероприятие.

— Но заинтересованность со стороны Казани вы чувствуете?

— Да, со стороны Казани есть огромная заинтересованность в проведении этого мероприятия, но Лига примет решение самостоятельно позже.

— В какие сроки будет проходить Матч звезд?

— Как и в этом году, он пройдет в середине февраля. Ориентируемся на выходные. По сути, это единственно возможные даты для проведения такого мероприятия, так как есть перерыв и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ, и в ФИБА, а все остальные европейские страны обы

