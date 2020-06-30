Серебряный призер чемпионата мира-1998, один из лучших снайперов в истории российского баскетбола Игорь Куделин прокомментировал «СЭ» подписание нового трехлетнего контракта Алексея Шведа с «Химками».

«В «Химках» под Шведа строится не только игра, но и вся инфраструктура клуба, — считает экс-защитник сборной России. — Эксперты не преувеличивают, когда говорят, что он один из лучших игроков Европы. Зная его талант, баскетбольные корни, трудолюбие я не согласен, что он свободный художник. Алексей делает результат благодаря постоянной работе над собой, огромному труду. Думаю, если бы не пандемия коронавируса, то Швед бы уже в этом году принес «Химкам» титул».

В Евролиге-2019/20 Швед набирал за «Химки» 21,4 очка, 6,2 передачи, 2,7 подбора в среднем за матч. (Тимур Ганеев)