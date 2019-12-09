«Химки» победили «Зенит» в Санкт-Петербурге

«Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил «Химкам» (101:108). Для подмосковной команды эта победа стала 10-й подряд со старта турнира. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 30 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31)

З: Абромайтис (23), Айон (18), Рэнфро (17 + 10 передач), Холлинс (16), Томас (12).

Х: Швед (30 + 13 передач), Карасев (20), Гилл (15), Букер (14), Йович (10).