«Химки» победили «Зенит» в Санкт-Петербурге
21:22
«Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил «Химкам» (101:108). Для подмосковной команды эта победа стала 10-й подряд со старта турнира. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 30 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31)
З: Абромайтис (23), Айон (18), Рэнфро (17 + 10 передач), Холлинс (16), Томас (12).
Х: Швед (30 + 13 передач), Карасев (20), Гилл (15), Букер (14), Йович (10).
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