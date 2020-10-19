«Химки» дома проиграли «Астане», несмотря на 30 очков Букера

«Химки» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ уступили «Астане» (88:89). На последних секундах встречи хозяева могли вырвать победу, но центровой Йонас Жеребко не забил трехочковый.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Химок» Девин Букер, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов. Также дабл-дабл сделал вернувшийся на паркет защитник Алексей Швед (19 очков и 12 передач).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Астана» (Нур-Султан) — 88:89 (22:18, 23:31, 15:24, 28:16)

Х: Букер (30 + 15 подборов), Швед (19 + 12 передач), Зайцев (14).

А: Хилл (22), Силиньш (17), Томас (16), Томпсон (11 + 10 передач).