Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Главный тренер сборной России Базаревич, считает, что новый сезон будет странным

14:20
Сергей Базаревич. Фото РФБ
Сергей Базаревич. Фото РФБ
Теги:

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что из-за пандемии коронавируса в следующем сезоне будет много сюрпризов.

— Сезон будет странный, — отметил Базаревич «Известиям». — К сожалению, вся эта история с распространением коронавирусной инфекции не закончилась, и мне кажется, нас ждут всякие сюрпризы. Многое будет зависеть от случайных вещей. Кто-то из игроков заболеет, команда не сможет отправиться на выезд и т. д.
Насчет травм — это очень актуальная тема. Так долго находиться вне игрового ритма — очень-очень тяжело. Поэтому не исключаю, что в первых официальных матчах может быть все что угодно. Для клубов это проблема. Сборная все-таки собирается в конце ноября, думаю, что к тому времени все ребята уже наберут необходимые кондиции.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1060634/timur-ganeev/naznachenie-sergeia-panova-bolshoi-plius-dlia-natcionalnoi-komandy

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир