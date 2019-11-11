Фридзон перенес операцию

Капитан «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон успешно перенес операцию в связи с переломом кисти левой руки, сообщает Instagram клуба из Краснодара.

— Капитан «Локо» перенес операцию, начал амбулаторное лечение и реабилитацию, а еще подарил свою футболку хирургу, сделавшему операцию, — говорится в сообщении.

Фридзон сломал кисть руки в матче Кубка Европы против литовского «Ритаса» (82:87). Из-за травмы капитан краснодарской команды пропустит минимум два месяца.

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