«Енисей» вырвал победу у «Астаны»

«Енисей» взял верх над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:76. Самым результативным игроком встречи стал Таюс Бэттл, набравший 22 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» (Нур-Султан) — 77:76 (19:22, 16:17, 18:15, 24:22)

Е: Бэттл (22), Хог (13 + 12 подборов).

А: Томас (15), Мейерс (15), Силиньш (11).