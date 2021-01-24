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«Енисей» вырвал победу у «Астаны»

15:26

«Енисей» взял верх над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:76. Самым результативным игроком встречи стал Таюс Бэттл, набравший 22 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» (Нур-Султан) — 77:76 (19:22, 16:17, 18:15, 24:22)

Е: Бэттл (22), Хог (13 + 12 подборов).

А: Томас (15), Мейерс (15), Силиньш (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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