«Енисей» вырвал победу у «Астаны»
15:26
«Енисей» взял верх над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:76. Самым результативным игроком встречи стал Таюс Бэттл, набравший 22 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Астана» (Нур-Султан) — 77:76 (19:22, 16:17, 18:15, 24:22)
Е: Бэттл (22), Хог (13 + 12 подборов).
А: Томас (15), Мейерс (15), Силиньш (11).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю