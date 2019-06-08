Димитрис Итудис: "ЦСКА доминировал с самого начала второго матча с "Химками"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Химками"​ во втором матче финала Единой лиги ВТБ (103:92) отметил, что его команда доминировала с самого начала встречи. Также он остался доволен полными трибунами.

– Мы доминировали с самого начала, играли агрессивно, задавали темп на обеих половинах, было абсолютно ясно, чего мы хотим добиться, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Перед игрой в телеинтервью я сказал, что "Химки" по ходу сезона привыкли играть без своего лучшего снайпера. Понятно, что я не делаю им этого, но все же соперники знали, что нужно делать. В третьей четверти у нас возникли те же проблемы, что в предыдущей встрече, мы стали действовать немного расхлябанно. Но все же это плей-офф, и здесь главное результат, и мы впереди 2-0. В следующей встрече надо снова проявить концентрацию и желание, чтобы порадовать болельщиков. Кстати, у нас сегодня снова были полные трибуны, и я поздравляю всех пришедших.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр