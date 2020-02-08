«Цедевита» не отпустила Миллера-Макинтайра в УНИКС

Разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр мог вернуться этой зимой в Россию. 25-летним американцем интересовался УНИКС. Казанский клуб был готов выплатить сумму выкупа контракта.

Как сообщают «Известия», переговоры шли около двух недель, но в итоге «Цедевита» не захотела отпускать игрока. В итоге УНИКС подписал Джордана Теодора, начинавшего сезон в турецком «Бешикташе».

Напомним, ранее Миллер-Макинтайр уже играл в России, выступая за «Зенит» и «Парму».