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Айон выбыл на срок от недели до двух, Зубков — на несколько месяцев

18:36
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В матче Евролиги с «Альбой» (65:85) центровой «Зенита» Густаво Айон получил перелом носа с незначительным смещением. Восстановление в данном случае занимает от недели до двух. Мексиканскому центровому готовят защитную маску, чтобы он мог играть как можно скорее, сообщает официальный сайт «Зенита».

Форвард Андрей Зубков в том же матче получил травму приводящей мышцы бедра. Он прошел два медобследования (в Германии и в России) и ждет результатов еще одного. По предварительным данным, его восстановление займет несколько месяцев.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/10/07/gustavo-ayon-vybyl-na-srok-ot-nedeli-do-dvukh-zubkov-na-neskolko-mesyatsev/

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