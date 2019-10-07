В матче Евролиги с «Альбой» (65:85) центровой «Зенита» Густаво Айон получил перелом носа с незначительным смещением. Восстановление в данном случае занимает от недели до двух. Мексиканскому центровому готовят защитную маску, чтобы он мог играть как можно скорее, сообщает официальный сайт «Зенита».

Форвард Андрей Зубков в том же матче получил травму приводящей мышцы бедра. Он прошел два медобследования (в Германии и в России) и ждет результатов еще одного. По предварительным данным, его восстановление займет несколько месяцев.