«Химки» попытаются взять первый титул за девять лет. Что может помешать команде Мальцева?

Желто-синие попробуют остановить разыгравшегося Даниила Аксенова.

В воскресенье, 5 мая, стартует финальная серия Суперлиги. Лучшей команде регулярки — «Химкам» — будет противостоять «Динамо» из Владивостока. Для обоих клубов это дебютный финал в рамках второго по значимости турнира в российском баскетболе. Подмосковный клуб будет иметь преимущество своего паркета за счет победы в регулярке (26 побед в 30 матчах). Команда из Владивостока финишировала на третьем месте (20 побед), однако в полуфинале прошла, пожалуй, самую мощную по именам команду этого сезона, — «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Помощь Аксенова

После перехода «Уралмаша» и «Руны» в Лигу ВТБ, на победу в Суперлиге реально претендовало три клуба: «Химки», «Темп-СУМЗ» и «Динамо». И если химчане подтвердили статус фаворита, обеспечив себе победу в регулярном сезоне за четыре тура до конца (выдав две мощные победные серии из 11 и 10 матчей), то команды Алексея Лобанова и Эдуарда Сандлера долго не могли поймать свой ритм. «Темп-СУМЗ» в начале ноября оступился с «Иркутом», а на старте декабря не справился по очереди с «Новосибирском», «Барнаулом» и «Химками». «Динамо» к середине ноября уступила аж четыре раза. Ситуацию спасло приглашение в команду Даниила Аксенова, который не смог закрепиться в ротации МБА. Разыгрывающий, хорошо знакомый с системой наставника владивостокского клуба, тут же стал лидером коллектива. В среднем Аксенов набирает по 16,9 очка и 4 передачи.

Особенно ярко 28-летний разыгрывающий проявил себя в плей-офф: 19 и 22 очка против «Барнаула» и 28 очков в решающем матче серии с «Темп-СУМЗ» позволили динамовцам пробиться в финал. Команда из Ревды уступила в полуфинале в четырех матчах (1:3), хотя летом провела мощную селекцию, подписав сразу четырех игроков из Лиги ВТБ: Максима Шелекето, Даниила Синегубова, Кирилла Попова и Никиту Ремизова. Также из ЦСКА удалось выписать одного из главный талантов нашего баскетбола Александра Евсеева и выиграть конкуренцию за Виктора Заряжко. Опытный разыгрывающий подтвердил свой класс, второй раз в карьере став MVP Суперлиги, однако партнеры поддержать его не смогли (вторым по результативности стал Денис Левшин). В итоге «Темп» максимум может рассчитывать на бронзу, за которую сыграет с «Зенитом-2».

Дубль петербургского клуба преобразился при Антоне Юдине. Команда собранная на флажке и состоящая в основном из молодых игроков, смогла впервые пробиться в плей-офф, а в первом раунде преподнести главную сенсацию сезона, выбив занявший второе место по итогам регулярки «Иркут». Причем, Эльхан Ахмедов и компания смогли выиграть у подопечных Михаила Терехова три матча подряд. Сказка сине-бело-голубых закончилось в полуфинале, где им пришлось играть с «Химками». Желто-синие уверенно выиграли три матча, а героем серии стал 33-летний Федор Ключников. В первой и третьей игре защитник набирал по 26 очков.

Интересно, что Ключников начинал сезон во Владивостоке, но в итоге оказался в Подмосковье. В обратном направлении последовал другой ветеран Владимир Пичкуров. Теперь два признанных снайпера сыграют между собой в решающей серии сезона.

Даниил Аксенов. Фото Анна Шамина (ПБК МБА)

Без Фидия

«Химки» уже четыре месяца играют без своего лидера. Евгений Фидий получил тяжелую травму колена в начале января и выбыл до конца сезона. Также по ходу регулярки желто-синие из-за повреждения лишились защитника Юрия Першина. Тренерскому штабу пришлось усиливаться молодежью из второй команды (игровое время в Суперлиги получили 20-летний Виталий Савицкий и 19-летний Бронислав Смирнов). Впрочем, Андрей Мальцев известен тем, что его система не зависит от отдельных личностей, а заточена на командный баскетбол.

У Мальцева себя здорово проявляет Илья Карпенков. Серебряный призер Олимпиады-2020, пополнивший желто-синих летом, вышел на новый уровень. Его дуэль с экс-центровым ЦСКА Андреем Десятниковым станет одним из главных украшений финала. Также в составе химчан стабильно действуют Даниил Зиборов, Дмитрий Коршаков и Александр Мальцев, который недавно обновил свой рекорд по набранным очкам в Суперлиге (26).

«Я доволен той работой, которую проделала наша команда и в регулярном сезоне, и в предыдущих стадиях плей-офф, — отметил «СЭ» Андрей Мальцев. — Мы выполнили все, что задумали. В финале нам будет противостоять очень непростой соперник — «Динамо» из Приморского края. Конечно, есть сложности с травмами, но это нормальная ситуация к концу сезона. У нас есть время подготовиться. Благодаря победе в регулярке мы получили преимущество своей площадки на всех стадиях, что, конечно, уже нам помогло и будет также важным фактором в финале, который мы постараемся максимально использовать. Очень радует, что с каждым матчем на трибунах все больше зрителей, мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку и постараемся порадовать их и в финале».

Подмосковный клуб может взять первый титул с 2015 года, когда команда под руководством Римаса Куртинайтиса выиграла Еврокубок. После этого команда три года подряд доходила до финала Единой лиги (2016/17, 2017/18, 2018/19), но трижды уступала армейцам.