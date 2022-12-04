Когда уходят атланты. Памяти Алжана Жармухамедова

Каким был великий советский баскетболист.

Когда уходят атланты, то часть их ноши на свои плечи должны взвалить оставшиеся герои. Вчера ушел Алжан Жармухамедов.

Передающий опыт

В 2002 году на глаза студенту, приехавшему на учебу в Москву, попала фотография одного выставочного матча, в котором принимали участие ветераны нашего баскетбола, игравшие против сборной РУДН. В году 1997-м, кажется. Именно тогда ветераны собирались на Миклухо-Маклая, чтобы дать урок молодым. В свои 55+ лет Алжан все так же был неудержим под кольцом, а молодые баскетболисты с раскрытыми ртами наблюдали за мастером.

Экс-игрок ЦСКА часто принимал участие в ветеранских турнирах и праздниках, раз за разом оставляя не у дел молодых соперников. Тогда казалось, что время не властно над этим человеком, в совершенстве владевшим и своим телом, и мячом.

Мое знакомство с Алжаном Мусурбековичем Жармухамедовым произошло в 2007 году. Тогда я, начинавший недолгую карьеру баскетбольного тренера, даже не представлял себе, что во главе команды МосГУ стоит олимпийский чемпион Мюнхена. На еженедельных рабочих собраниях ничего не выдавало в долговязом и очень степенном мужчине его величия.

Спокойная речь, отсутствие суеты и суетности, уверенность в высказываниях — те черты, которые так непонятны в юности и так отличают в зрелости. Похоже, что эти особенности отличали Алжана и на тренерском мостике. Сложно было увидеть его потерявшим контроль над собой даже в пылу самых ожесточенных сражений. Уже тогда было видно, что происходящее в обычной жизни выглядит очень мелким для этого человека. И это не были заносчивость или зазнайство. Такие качества были просто не знакомы седеющему Атланту.

Напоминание приходящим

В 2010 году встреча с Туркестанским Змеем (таким загадочным и достаточно сложным прозвищем наградили Алжана в пору его юности) произошла в школе в районе метро Менделеевская. Меня направили делать материал о школьных соревнованиях, проходивших в Москве. Тренером одной из команд как раз и был Алжан. Сказать, что я был приятно удивлен увиденным, — ничего не сказать.

Первое интервью у 10-летнего Матвея содержало вопрос о том, кто у него тренер. Сидевший рядом Алжан шептал на ухо юного баскетболиста: «Скажи, что олимпийский чемпион». Тогда легендарный форвард выглядел несколько забавно, но и в этой «подсказке» следует видеть только самую главную природную черту Жара — невероятную скромность. Это не было желание напомнить о своем величии, а просто «напоминание» всем тем, кто, к сожалению, стал забывать о заслугах команды Кондрашина в Мюнхене.

В 2017 году в Лужниках проходила выставка «Экспо-Баскет». Среди приглашенных гостей, которые приехали чествовать команды — победительницы чемпионатов Европы 2007 года, были и другие звезды советского и российского баскетбола. Держа в руках микрофон, я заметил в сторонке Алжана и не мог не пригласить его на общение с оравой детей, занимавших корты. Выученное к тому времени на зубок отчество прозвучало для героя Игр-1972 неожиданно. Подойдя к «трибуне», Алжан сказал напутственные слова детям и не забыл шепнуть на ухо, что не надо было привлекать к нему внимание...

Алжан Жармухамедов (второй слева). Александр Невзгода

До конца жизни с баскетболом

В 2021 году БК «Зенит», в котором я имею честь работать сейчас, возродил Кубок Кондрашина и Белова. У любого, кто хоть чуть-чуть разбирается в отечественном и мировом баскетболе, эти имена священны. Было принято решение пригласить участников финала Олимпиады-72. Первым, как всегда, откликнулся Иван Едешко. Модестас Паулаускас не смог приехать, так как находился в больнице, Анатолий Поливода также не смог добраться до Санкт-Петербурга.

Здоровье Алжана на 77-м году было не самым располагающим к таким марафонам, но он не отказался от предложения приехать и принять участие в турнире. Все попытки создать уют и комфорт для почетного гостя были пресечены на корню. Билет на «Сапсан», стандартный номер в отеле, минимум внимания. Когда прикомандированная к гостю продюсер Дарья приехала без Алжана, то получила порцию упреков за то, что оставила олимпионика в отеле одного.

Оказалось, что Алжан отказался ехать на такси, и вообще для него прогулки в два километра — обычное дело. А тем более можно было пройтись к «Юбилейному» через Тучков мост, отдав дань уважения Кондрашину и Белову. На банкете гостя Северной столицы не было по простой, но очень удивительной в наше время причине: после шести вечера Алжан не ел, так как продолжал заботиться о здоровье. Ничего лишнего, ничего ненужного, ничего пустого — именно таким тогда увидел его Санкт-Петербург.

Алжан Жармухамедов. Александр Невзгода

2022 год Алжан провел в тяжелой борьбе. Близкий круг его общения знал об этом.

Иван Иванович Едешко приехал на новый Кубок в Санкт-Петербург, а вот Алжан уже не смог. Звонок в больницу потревожил отдыхавшего Змея. «Передай, пожалуйста, чтобы не забывали тех, кто прославлял нашу страну и наш баскетбол, — спокойным голосом сказал Алжан. — Очень символично, что в этом году как раз 50 лет с момента той победы, и очень жаль, что я не смог приехать. Постараюсь быть в следующий раз».

Всем приветы, всем благодарности за турнир и память, долгих лет жизни — привычный и так необходимый набор пожеланий от мудрого ветерана был золотыми буквами отображен на кубе, а голос с диктофона залил каждый угол «Юбилейного».

В последний, как оказалось, раз мы созванивались всего два месяца назад — 2 октября. Первый в истории казахов олимпийский чемпион (и такое звание, которое не повторить никому, есть в активе Жара) начал разговор с самого нетривиального вопроса:

— А как же вы в последнем матче проиграли?

«Боже мой, — пронеслось в голове, — неужели он до сих пор следит за происходящим в российском баскетболе?» Попыток оправдаться не было, не их ждал Алжан. Понять, как сложно было ему в те моменты, никак не получалось. Змей всегда спокоен...

— Спасибо, что звоните, спасибо, что помните, — сказал Алжан.

Это было напутствие всем тем, кто знает и слышал его имя. Можно было сейчас добавить пафоса и громких слов, но, боюсь, что это было незнакомо Алжану. Любой другой обладатель звания олимпийского чемпиона старался бы извлечь максимум из этого титула. И его нельзя было бы за это винить. Мировая слава была достигнута в 1972 году. Всеобщее признание пришло годы спустя. Народная любовь, будем надеяться, никогда не умрет.