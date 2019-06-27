Светлана Абросимова: "Я бы не стала говорить, что у сборной России "группа смерти"

Генеральный менеджер сборной России, двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова не считает, что команде досталась "группа смерти". На групповой стадии россиянки сыграют 27 июня с Бельгией, 28-го — с Сербией, а 30-го — с Белоруссией.

– Я бы не стала говорить, что у нас "группа смерти", как считают многие эксперты, – цитируют "Известия" Абросимову. – Во время подготовки мы видели, какие сильные сборные у Франции, Испании и Италии. Пожалуй, это фавориты турнира. Наши соперники тоже представляют реальную угрозу, но они нам по зубам. На мой взгляд, хорошо, что первые игры мы проведем против Бельгии и Сербии. Начнем сразу с серьезной проверки. Это сумасшедший дополнительный мотиватор. Когда долго раскачиваешься, тяжело выйти на пик формы к решающим матчам.