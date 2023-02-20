Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи

Сборная России по баскетболу 20 февраля прилетела в Белград. Команда проведет два товарищеских матча с сербскими клубами, сообщает сайт РФБ.

В столицу Сербии в составе команды отправились 12 игроков. Это защитники Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА); форварды Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Илья Платонов (МБА); центровые Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).

Первая игра состоится 21 февраля — с «Мегой», которая в сентябре прошлого года участвовала в проходившем в Москве Суперкубке ВТБ. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

23 февраля сборная России в 17.00 по московскому времени сыграет с ФМП.