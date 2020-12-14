Жена Стефена Карри порадовалась возвращению мужа на площадку

Супруга лидера «Голден Стейт» Стефена Карри Айеша в твиттере поделилась эмоциями от возвращения мужа на площадку.

«Чуть ли не впервые за год приготовила Стефу предматчевую пасту. Вперед! Очень рада видеть его, играющим в баскетбол. Приятно видеть выражение лица Кэнона, когда он видит, что папа на площадке с мячом», — написала Айеша.

В начале ноября 2019 года стало известно, что 32-летний спортсмен сломал руку и перенес операцию. Из-за этого он пропустил большую часть сезона-2019/20.