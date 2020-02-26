Зайон Уильямсон повторил рекорд Кармело Энтони по результативности в НБА в возрасте до 20 лет
12:45
19-летний форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон набрал 29 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс» (109:118). Для игрока это 9-й матч подряд, когда он набирает минимум 20 очков, сообщает ESPN.
Единственным игроком до Уильямсона, кому удавалось набирать 20 очков в 9 играх подряд в возрасте до 20 лет, являлся Кармело Энтони. Это достижение покорялось Энтони дважды в дебютном сезоне в лиге. Зайону Уильямсону исполнится 20 лет 6 июля 2020 года.
Zion Williamson has scored 20 points in 9 straight games.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2020
According to @EliasSports, that's tied with Carmelo Anthony (who did so twice) for the longest 20-point streak by a teenager in NBA history. pic.twitter.com/vKscu6cFEe