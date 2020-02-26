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Защитник «Чикаго» Коби Уайт в дебютном сезоне установил рекорд результативности в НБА

10:27
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Атакующий защитник «Чикаго» Коби Уайт набрал 35 очков, 7 подборов и 3 ассиста в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (122:124). Кроме того, игрок забросил 6 трехочковых бросков.

Уайт стал первым новичком в истории НБА, кому удалось набрать 30 или более очков и при 5 или более трехочковы попаданиях в трех матчах подряд.

Уайт был выбран «Чикаго» под 7-м номером на драфте НБА-2019. В сезоне-2019/20 20-летний атакующий защитник провел за «Буллз» 58 матчей, набирая 11,9 очка, 3,5 подбора и 2,4 ассиста в среднем за игру.

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