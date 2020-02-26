Защитник «Чикаго» Коби Уайт в дебютном сезоне установил рекорд результативности в НБА

Атакующий защитник «Чикаго» Коби Уайт набрал 35 очков, 7 подборов и 3 ассиста в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (122:124). Кроме того, игрок забросил 6 трехочковых бросков.

Уайт стал первым новичком в истории НБА, кому удалось набрать 30 или более очков и при 5 или более трехочковы попаданиях в трех матчах подряд.

Coby White is the first rookie to score 30+ points and make 5+ threes in three straight games since the start of the three-point era (1979-80). @EliasSports pic.twitter.com/D5KS5c3uES — NBA.com/Stats (@nbastats) February 26, 2020

Уайт был выбран «Чикаго» под 7-м номером на драфте НБА-2019. В сезоне-2019/20 20-летний атакующий защитник провел за «Буллз» 58 матчей, набирая 11,9 очка, 3,5 подбора и 2,4 ассиста в среднем за игру.