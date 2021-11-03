36 очков Митчелла и 20 подборов Гобера помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»
«Юта» победила «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, который набрал 36 очков. Отметим, что центровой «Юты» Руди Гобер сделал 20 подборов в матче против «Кингз».
«Юта» лидирует в таблице Западной конференции с 6 победами и 1 поражением. «Сакраменто» занимает 9-ю строчку с 3 победами и 4 поражениями.
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Сакраменто» — 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)
Ю: Дон. Митчелл (36), Конли (30), Богданович (20)
С: Барнс (23), Хилд (19), Дэв. Митчелл (18)
3 ноября.
Методология
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