Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

36 очков Митчелла и 20 подборов Гобера помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»

06:46
Теги:

«Юта» победила «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, который набрал 36 очков. Отметим, что центровой «Юты» Руди Гобер сделал 20 подборов в матче против «Кингз».

«Юта» лидирует в таблице Западной конференции с 6 победами и 1 поражением. «Сакраменто» занимает 9-ю строчку с 3 победами и 4 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Сакраменто» — 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)

Ю: Дон. Митчелл (36), Конли (30), Богданович (20)

С: Барнс (23), Хилд (19), Дэв. Митчелл (18)

3 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0