«Майами» обыграл «Даллас». Дончич набрал 33 очка
«Даллас» проиграл на своем паркете «Майами» (110:125) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хит» одержали пятую победу кряду. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Майами» — 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)
Д: Дончич (33), Брансон (25), Хардуэй (17).
М: Хирро (25), Батлер (23), Лаури (22), Адебайо (22).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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