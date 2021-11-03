Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Майами» обыграл «Даллас». Дончич набрал 33 очка

«Майами» обыграл «Даллас» в матче НБА
04:59
Теги:

«Даллас» проиграл на своем паркете «Майами» (110:125) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хит» одержали пятую победу кряду. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Майами» — 110:125 (30:24, 32:46, 26:29, 22:26)

Д: Дончич (33), Брансон (25), Хардуэй (17).

М: Хирро (25), Батлер (23), Лаури (22), Адебайо (22).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0