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Сегодня, 02:45

«Юта» хочет обменять Гобера в «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Юты» Руди Гобер может продолжить карьеру в «Миннесоте». По информации ESPN, стороны согласовали обмен 30-летнего француза.

«Джаз» за Гобера получат Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

В минувшем сезоне Гобер, который является трехкратным лучшим игроком оборонительного плана в лиге, провел 66 матчей, набирая в среднем по 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Юта Джаз
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