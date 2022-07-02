«Юта» хочет обменять Гобера в «Миннесоту»

Центровой «Юты» Руди Гобер может продолжить карьеру в «Миннесоте». По информации ESPN, стороны согласовали обмен 30-летнего француза.

«Джаз» за Гобера получат Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

В минувшем сезоне Гобер, который является трехкратным лучшим игроком оборонительного плана в лиге, провел 66 матчей, набирая в среднем по 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.