«Вашингтон» в овертайме проиграл «Сан-Антонио», «Орландо» переиграл «Хьюстон»

«Шарлотт» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:93. В других встречах «Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Вашингтон» (157:153 ОТ), «Индиана» проиграла «Оклахоме» (125:129 ОТ), «Орландо» выиграл у «Хьюстона» (119:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 125:93 (28:19, 42:28, 27:14, 28:32)

Ш: Розир (23), Убре (23), Харрелл (20 + 10 подборов), Болл (13), Вашингтон (13).

Т: Барнс (28), Трент (12), Ванвлит (8), Сиакам (8).

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 153:157 OT (33:30, 38:45, 29:26, 30:29, 15:15, 8:12)

В: Кузма (36), Колдуэлл-Поуп (24), Нето (22), Гэффорд (17).

С: Джонсон (32), Мюррэй (31 + 13 подборов + 14 передач), Пелтль (28 + 11 подборов).

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 125:129 OT (36:29, 25:40, 32:23, 30:31, 2:6)

И: Хилд (29), Джексон (17), Смит (16), Стивенсон (14).

О: Гилджес-Александер (36), Мэнн (22), Бэйзли (14 + 10 подборов), Маледон (14).

«Орландо» — «Хьюстон» — 119:111 (27:33, 31:18, 28:32, 33:28)

О: Окики (26), Картер (24 + 12 подборов), Энтони (14).

Х: Грин (23), Вуд (21 + 11 подборов), Гордон (15).