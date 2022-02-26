«Нью-Йорк» проиграл «Майами», несмотря на 46 очков Барретта

«Нью-Йорк» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:115. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Ар Джей Барретт, набравший 46 очков.

В другой встрече «Миннесота» на своем паркете проиграла «Филадельфии» — 102:133.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 100:115 (32:30, 23:35, 30:25, 15:25)

Н: Барретт (46), Фурнье (13), Беркс (12), Рэндл (11).

М: Хирро (25), Батлер (23), Лаури (19), Адебайо (16 + 16 подборов).

«Миннесота» — «Филадельфия» — 102:133 (25:34, 24:31, 25:27, 28:41)

М: Таунс (25), Расселл (21), Эдвардс (15).

Ф: Эмбиид (34 + 10 подборов), Макси (28), Харден (27 + 13 передач).