Ванвлит подпишет с «Торонто» 4-летний контракт на 85 миллионов долларов

Защитник Фред Ванвлит договорился с «Торонто» о новом четырехлетнем контракте. За это время 26-летний баскетболист заработает 85 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания. На четвертый год распространяется опция игрока.

Ванвлит выступает за «Рэпторз» с 2016 года и стал чемпионом НБА в составе канадской команды в 2019 году.

В прошлом сезоне защитник набирал 17,6 очка и 6,6 передачи за игру, реализуя 39 процента трехочковых.