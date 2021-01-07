В НБА отреагировали на беспорядки у здания конгресса США

Новости о протестах у здания конгресса США вызвали бурную реакцию со стороны тренеров и игроков НБА, информирует сайт лиги. В частности, отмечаются двойные стандарты при задержании протестующих по сравнению с тем, как относятся власти к участникам мирных протестов темнокожего населения.

«Я скажу это, хотя многие люди не хотят это услышать, — отметил главный тренер «Филадельфии» Док Риверс. — Вы можете себе представить, что бы было сегодня, если бы темнокожие люди напали на Капитолий? Что тогда? Это картина стоит тысячи слов. Вы все должны понять и с этим нужно считаться. Вы знаете, что никакие полицейские собаки не нападали на людей, людей не били дубинками, а просто мирно вывели из Капитолия. Думаю, что это доказывает, что можно мирно разогнать протестующих. Тем не менее, во многих аспектах это грустный день для страны и очень плохой знак».

Напомним, сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа 6 января устроили беспорядки у здания Капитолия в США.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников Трампа. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.