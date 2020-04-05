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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА хотят провести «Козла» в домашних условиях

05:25

НБА ведет работу над проведением конкурса, известного в России как «Козел», в котором должны принять участие несколько звездных игроков лиги, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Баскетболисты будут бросать в домашних спортзалах и сопоставлять броски с соперниками. ESPN проведет трансляцию.

Первый игрок делает бросок с любой точки и при попадании следующий участник должен повторить бросок с той же точки. При промахе у второго игрока «добавляется» новая буква. Цель игры: путем точным бросков и, соответственно, промахов противника заставить его набрать слово «Козел».

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