Уильямсон повторил достижение Майкла Джордана

«Нью-Орлеан» в домашней встрече регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» — 138:117. На счету форварда хозяев Зайона Уильямсона 31 очко, 9 подборов и 5 результативных передач.

Первый номер драфта НБА-2019 стал первым новичком с 1991 года, который набирал как минимум 14 баллов в каждом из девяти дебютных матчей. Ранее такое удавалось только Майклу Джордану, Патрику Юингу и Дикембе Мутомбо.

Уильямсон пропустил первую часть сезона из-за травмы. В среднем за матч он набирает 21,0 очка, 7,7 подбора и 2,3 передачи