Уэйд побил рекорд Джордана по блок-шотам среди защитников

Атакующий защитник "Майами" Дуэйн Уэйд обошел легендарного Майкла Джордана по количеству блок-шотов среди защитников за всю историю НБА, сообщает официальный твиттер "Майами".

В матче регулярного чемпионата с "Атлантой" (114:113) 37-летний защитник дважды заблокировал бросок соперника.

Теперь на счету Уэйд 1052 блок-шота за карьеру (877 в регулярных чемпионатах и 175 в плей-офф), у Джордана – 1051 (893 и 158).

В матче с "Атлантой" американец набрал 23 очка, совершил 5 передач и 2 подбора.